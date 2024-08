Luego de la eliminación en la Leagues Cup por parte del Colorado, el jugador de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo, no se contuvo y explotó contra la prensa deportiva que asegura que su salida del equipo está muy cerca, lo cual lo señaló como información falsa.

¿Qué dijo Fidalgo ante los rumores de su salida?

Con un rostro cabizbajo por la eliminación en los Cuartos de Final de la Leagues Cup, el jugador español señaló que era tiempo de hablar con los medios, los cuales afirmó que lo ponen en otros equipos por lo que le genera una falta de respeto.

“Lo que pasa es que se genera desde hace muchísimos meses, me ponen un rato fuera del club, crean una novela, al final con esto solo para vender, para ganar likes, generar visitas, para uno y otro desde hace meses”, expresó.

“Al final es una putada porque al final no puedo decir nada, porque no me puedo meter en esas cosas, al final esos es lo que genera crear una novela que no hace gracia, ni hace gracia a los aficionados”, reiteró.

Sobre su salida, el Maguito se mostró firme de seguir con el club; “Sigo firme aquí, no sé lo que pase las siguientes semanas, habrá que hablarlo con el club, pero me mantengo aquí”, finalizó.