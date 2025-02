Álvaro Fidalgo uno de los jugadores claves para el América; así lo convenció André Jardine

Álvaro Fidalgo suma cuatro goles en lo que va de este torneo Clausura 2025. Su función dentro del terreno de juego ha sufrido una transformación y esto es obra del técnico André Jardine.

Luego de su tanto frente a los Pumas en el Clásico Capitalino, el técnico brasileño explicó las nuevas funciones que le ha solicitado al volante español de las Águilas.

¿Qué dijo André Jardine de Alvaro Fidalgo?

“Muy feliz por Fida, es un jugador muy completo, capaz de jugar en varias funciones, es una virtud que tiene. Le propuse una función distinta, viene prontamente y lo pone a exposición para ver como sale, de inicio no estaba cómodo, jugaba más al frente, a los pocos, tiene todos los argumentos para hacerla, vemos un Fidalgo determinante, marcando diferencia”, explicó en conferencia de prensa.

América buscará quitarle el primer lugar al León. Foto: Imago7.

Y el "Maguito" lo confirmó. Al término del encuentro en el estadio Olímpico Universitario, Fidalgo habló sobre sus cambios al inicio de este certamen, donde más allá de partir desde la contención, juega más de cerca con los delanteros.

"Él me lo dijo (André Jardine) antes del torneo, vas a tener menos la pelota, vas a tener menos participación posiblemente, pero vas a ser más determinante para ti, para el equipo. 'Creo que lo puedes hacer', me dijo y me convenció como nos convence a todos desde que llegó. Por eso juego más arriba, me obliga a meter goles y dar asistencias", explicó el dorsal 8 de los azulcremas.

El español es parte fundamental de los azulcremas.

"Contra León volví un poco más a la base, en la contención, hoy un poco más cerca de Henry, de Chiquito, pero bueno, donde me ponga lo haré de la mejor manera", ejemplificó.

Sin embargo, espera que esto no sea el límite de su nivel en el futbol mexicano. Su deseo es seguir creciendo porque asegura que todavía es joven para demostrar más de su futbol.

"Mi objetivo personal siempre lo he dicho, es crecer, cada entrenamiento, para mí cada partido es un examen, así me lo tomo siempre y esto es crecer, mejorar y aún me quedan muchas cosas por mejorar. Todavía soy muy joven", concluyó el surgido del Real Madrid.