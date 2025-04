Diego Valdés ha perdido protagonismo en el América. El mediocampista que era uno de los mejores jugadores de la Liga MX, vive momentos difíciles actualmente.

Ante esta situación, los rumores sobre su marcha del equipo azulcrema comenzaron a circular. Sin embargo, su representante salió a calmar las aguas para el jugador chileno.

¿Diego Valdés se va a ir del América?

Luego de los rumores sobre una posible salida de Diego Valdés del América, su representante, Gastón González, aseguró que no existe ninguna comunicación oficial por parte del club respecto a una posible salida. En entrevista para Diario AS de Chile.

“El América no me ha informado nada de que se quiera desprender de Diego. Él es un jugador atractivo por su rendimiento y experiencia en la liga mexicana, pero por ahora no hay nada oficial”, declaró el representante.

Ya se verá si el '10' de las Águilas puede seguir su camino en el futbol mexicano, o si tendrá que ir buscando opciones para continuar su carrera.

