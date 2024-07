El torneo de Apertura 2024 de la Liga MX arrancó el pasado fin de semana y el conjunto de las Águilas inició con el pie izquierdo tras caer 2-1 ante el Atlético San Luis en el Alfonso Lastras. Por lo que de ahora en adelante el equipo de André Jardine deberá tratar de enderezar el camino en su defensa de la corona.

No obstante, este camino hacia el titulo del actual torneo podría hacerlo sin una de sus estrellas, ya que el Cruzeiro de Brasil puso el ojo en uno de sus elementos y ya habría lanzado una oferta.

¿Qué jugador interesa al Cruzeiro de Brasil?

El comentarista deportivo y conductor de Fox Sports, Gustavo Mendoza, reveló que el club brasileño Cruzeiro ha presentado una oferta inicial de siete millones de dólares por Diego Valdés, una de las estrellas destacadas de las Águilas del América.

El chileno ha sido una pieza fundamental en el esquema del América desde su llegada, siendo responsable de numerosas jugadas decisivas y goles.

Sin embargo, las palabras de Mendoza resaltan una preocupación entre la afición americanista: ¿es prudente vender a Valdés por una oferta considerablemente inferior a lo que el club pagó por él inicialmente?, pues de acuerdo con el comentarista de Fox Sports, el América desembolsó 11 millones de dólares por los servicios del jugador en su momento.

"Me enteré que el Cruzeiro de Brasil hizo una oferta por Diego Valdez, una oferta que ronda los siete millones de dólares para el America, en su momento pagó 11; no sé si después de tres, cuatro años de haber jugador en América le convenga recuperar siete, sólo digo que el Cruzeiro de Brasil quiere comprar a Diego Valdés, no se si se va air o no, solo es el interés. Podría tener sentido lo de (Chiquito) Sánchez, si es que cuadra ese par de movimientos". dijo Mendoza durante el programa La Última Palabra (LUP).