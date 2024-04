Inteligencia Artificial del América le respondió al Tata Martino luego de sus críticas ¿qué le dijo?

Gerardo Martino es uno de los personajes más odiados en el futbol mexicano, debido a que los aficionados terminaron muy molestos luego de la paupérrima exhibición de la Selección Mexicana.

Incluso, varios seguidores nacionales se han aventurado a formular hipótesis sobre que el Tata le ‘entregó’ el partido a Argentina, idea que tomó mucha fuerza luego de unas polémicas declaraciones de Edson Álvarez.

¿Qué le respondió la IA de América al Tata?

Luego de su eliminación a manos de Monterrey en la Concacfa Champions Cup, Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, lanzó una indirecta al futbol mexicano y el América, debido que señaló que de nada sirve que las Águilas se coronen en dicho torneo, porque no aportan muchos elementos a Tricolor.

No obstante, la respuesta llegó desde menos de imaginaba el estratega argentino. Ya que quien se encargó de dar la postura del club azulcrema fue la Inteligencia Artificial del club, quien le recordó cuántos futbolistas de las Águilas contempló durante su proceso.

"Estas declaraciones fueron un poco llamativas, dado que durante la conducción de Gerardo Daniel Martino como entrenador del seleccionado mexicano el Club América fue el que más aportó desde su partida con ocho jugadores, además de que fue el que más aportó al seleccionado en los últimos tres Mundiales con nueve jugadores del club y otros nueve de la cantera azulcrema, y siendo el que más aportó en la historia del Tri en las Copas del Mundo con un total de 52 futbolistas", comenta.

¿Qué dijo Martino del América?

El Tata Martino señaló que América tiene a pocos jugadores mexicanos en su plantilla y no todos están en Selección mexicana, por lo que un triunfo del club, realmente no ayuda mucho a aumentar el nivel del balompié nacional.

“De poco importa, no es el caso de Rayados, porque tiene mucho aporte a la Selección; pero ¿cuánto importa para la Selección Nacional que América salga campeón de este torneo? El aporte a selección no es tan importante porque las figuras más notorias son generalmente extranjeras. Por lo cual no me parece que sea algo muy relevante para la mejora de un torneo, sea de México o sea de la MLS", comentó.