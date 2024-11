América tuvo un importante bajón de juego este Apertura 2024, justo luego de que ganaron el bicampeonato, al grado de que tuvieron que acceder a la Liguilla vía el Play In luego de derrotar a Xolos en penaltis.

Muchos chacan el mal paso de las Águilas al hecho de que dejaron de jugar sus partidos de local en el Estadio Azteca, ya que comenzó su remodelación para el Mundial de 2026. Su casa temporal fue el de Ciudad de los Deportes, donde la afición jamás logró hacer conexión, para muestra las pobres entradas que registraron.

¿Dónde jugará América la Liguilla como local?

El último partido de local del América en la fase regular fue en el Estadio Cuauhtémoc, donde derrotaron a Pachuca y el inmueble estuvo a reventar, por lo que muchos esperaban que se repitiera en Liguilla.

Y es que la realidad es que el Estadio Ciudad de los Deportes no le agradaba mucho a los fanáticos azulcremas, que en más de una ocasión decidió abandonar al equipo en el Torneo Apertura 2024.

Sin embargo, pese a que la directiva estaba gestionando todo para llevar al equipo a la Angelópolis una vez más, el resultado en Tijuana lo cambió todo, por lo que disputarán la Liguilla en el inmueble de la colonia Noche Buena.

Todo estaba pensando en caso de que las Águilas cayeran ante Xolos, por lo que sería forzoso mover el partido a Puebla del Play In ante Chivas o Atlas, ya que al haber corrida de toros este domingo en La Plaza México, el estadio vecino quedaba inhabilitado.

No obstante, al lograr el pase a la Fiesta Grande, ya no existe ningún problema para que las Águilas no se muevan de la Ciudad de México, donde a falta de confirmar el horario, jugarán el miércoles ante el Toluca.

Pese a que la fanaticada azulcrema no gusta de ver a su equipo en el Estadio Ciudad de los Deportes, la realidad es que tuvieron buenos resultados en esa cancha, porque en ocho partidos disputados lograron seis victorias y dos derrotas.