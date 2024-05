En el torneo de Verano 2002, América levantó su noveno título de Liga en el futbol mexicano tras vencer en la Final al Necaxa; aquella proeza del conjunto azulcrema está guardada en el libro de los recuerdos de la afición americanista; sin embargo, uno de los protagonistas de aquel logro no tiene en su memoria aquellos momentos de gloria.

Lee también Antonio Carlos Santos arremetió en contra de Henry Martín: "Es un tronco"

A más de 22 años de ese suceso, el exmediocampista de las Águilas, Pavel Pardo, confesó durante una charla con el podcast ‘La número 5’ que no recuerda mucho del segundo partido ante los necaxistas, debido a un fuerte golpe que sufrió en una jugada con Duilio Davino.

¿Qué ocurrió con Pavel Pardo en aquella Vuelta de la Final del Verano 2002?

“Me dan un golpe como al minuto veintitantos del primer tiempo, recibo el golpe, caigo noqueado, sigo jugando, y el que se da cuenta es Duilio (…). Entonces empieza a ver cosas raras en el partido, en un tiro de esquina yo le preguntaba ‘¿Dónde me pongo, qué hago?’, entonces decía ‘Este compa no está bien’”, platicó Pavel.

Con el América viví momentos inolvidables, pero hay uno que se me borró por completo. 😅🦅 pic.twitter.com/kTwFmCwp1q — Pavel Pardo (@pavelpardo8) May 9, 2024

“De algo sí me acuerdo, al medio tiempo estaba sentado en el vestidor y volteaba hacía el techo y Duilio le dice a Lapuente: ‘Profe, Pavel no está bien’, y me hace la pregunta: ‘¿Sabes dónde estamos?’. Y respondí que sí que en el estadio, entonces dijo (Lapuente): 'Éste no está bien; sales y entra otro”, confesó Pavel.

En aquel partido, Pardo abandonó el partido al minuto 62 y en su lugar entró Carlos infante; y aunque aún tenía los efectos del golpe, permaneció cerca del partido, cuando vinieron los tiempos extra y el gol de Hugo Castillo que le dio el título a los americanistas.

“Me quedo todo el segundo, los tiempos extra y después el gol de oro de Hugo Castillo, se hace la premiación, me dan el trofeo, pero no me acordaba de nada”, manifestó el exjugador. “Entonces, después de cinco días despierto en el hospital, me hicieron estudios (…) y cuando despierto, le digo a mis papás: ‘oye ¿Dónde estoy?, ¿por qué estoy aquí?, pero tenemos que jugar, falta la Final, me enseña los periódicos, todo… (y su papá le respondió) ‘No, ya ganaron, paso esto, paso lo otro…’ y no me acordaba absolutamente de nada”, explicó.