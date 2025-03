Sebastián Cáceres es uno de los mejores jugadores del América en la actualidad. El defensa uruguayo es un pilar en la defensa azulcrema, siendo factor importante en la obtención del tricampeonato de Liga MX.

Cada torneo se especula que podría salir de las Águilas, ya que ha despertado el interés de varios clubes en Europa. De momento, el charrúa de 25 años se enfoca en seguir sumando títulos con los de Coapa.

¿Por qué lloró Sebastián Cáceres?

Sebastián Cáceres estuvo en el nuevo podcast de Miguel Layún, donde el charrúa entre muchos temas habló de uno de los momentos más complicados en su carrera como futbolista profesional.

Cáceres recordó el tremendo error que cometió en la Final de Concachampions en 2021 ante el Monterey. En aquella ocasión, el sudamericano se equivocó a la hora de rechazar un balón dentro del área y se lo dejó servido a Rogelio Funes Mori para que abriera el marcador.

Ese episodio fue difícil de superar para el uruguayo, al grado de que tuvo que buscar ayuda profesional para sanar mentalmente, debido a que cada que se enfrentaba a Rayados los fantasmas no lo dejaban tranquilo.

El error de Cáceres le dejó servido el gol de la victoria a Rogelio Funes Mori. Foto: Especial

"A partir de ahí empecé a ir al psicólogo. Nunca había sentido la presión que se siente en este club y menos después de hacer un error así. Yo sentía que se me caía el mundo. Fue muy difícil.

"Trabajé en mí, tuve mucho tiempo me costó. Después cada que jugaba contra Monterrey tenía eso que no se me iba. Trabajé en torno a eso y si llegaba la fecha yo no hablaba, me desconectaba; la final fue el 28 de octubre de 2021", comentó Cáceres en charla con Miguel Layún.

Por otra parte, el defensa del América aseguró que fue poco más de un año lo que le costó superar aquella pifia en el Gigante de Acero que le costó un trofeo a los azulcremas, que eran dirigidos por Santiago Solari.

"Me costó un año más tal vez, de que se fuera todo eso y después de todo creo que todo comenzó a ir mejor. Tenía confianza en mí, me sentía pleno, sabía que lo que había pasado le puede pasar a cualquiera. Maduré, me convertí en alguien mejor", concluyó Sebastián Cáceres.