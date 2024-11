André Jardine se sincera luego de la escandalosa goleada que sufrió América ante Toluca

América llegó al duelo contra Toluca con las expectativas por los cielos, pero en el Infierno recibió un golpe de realidad que los envió de vuelta a la zona de Play-in.

Las Águilas buscarán, por primera vez desde el regreso del repechaje, entrar a la Fiesta Grande con una doble oportunidad que no tiene nada contentos a sus aficionados, menos con la goleada de 4-0 que sufrieron en esta última jornada.

"Estas derrotas son duras, no gustan y no combinan con el club. Generamos para meter goles y no metemos, cometes errores y anotan. Hay que ser fríos para mañana analizar y para soñar con cosas mayores. No podemos tener actuaciones como estas", declaró André Jardine.

El técnico de las Águilas también envió un mensaje a la afición azulcrema y, aunque hoy es difícil que crean en ellos, enfatizó que ya "tendrán oportunidad para cambiar de opinión".

"Siento que hay mucha gente que estará con nosotros, hay mucha que está desde la 14 y 15, también hay quienes no creen y no pasan nada, ya tendrán oportunidad de cambiar de opinión", aseveró el estratega brasileño.

"Vamos a prepararnos bien y hacer esfuerzo para estar en Liguilla, podemos y tenemos nivel. Calificar en ocho da dos chances y no imagino perder estas dos oportunidades. La Liguilla es otro torneo y mostrarnos en la mejor versión", agregó Jardine.

El Play-In lo disputarán ante Xolos de Tijuana o los Rayados de Monterrey y, lamentablemente para la causa del América, lo harán sin la preparación completa ya que tendrá varias bajas por los elementos que estarán en sus respectivas selecciones nacionales.