El sábado 2 de noviembre, el Estadio Ciudad de los Deportes fue clausurado por órdenes de Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, tras el partido en el que Cruz Azul venció 2-0 a Santos en la Jornada 15 del Apertura 2024.

La medida fue tomada debido a que tanto el estadio como la Plaza de Toros México estaban albergando eventos masivos al mismo tiempo, lo que, según la alcaldía, ponía en riesgo la seguridad de los espectadores y vecinos de la zona.

Además del Estadio Ciudad de los Deportes, la Plaza de Toros México, donde se presentaba el espectáculo “Coco, una fiesta para recordar”, también fue clausurada.

La decisión se ejecutó momentos después de que ambos eventos concluyeran, y los asistentes hubieran abandonado los recintos.

La clausura ha sido objeto de críticas, especialmente por los efectos que ha tenido sobre los equipos del futbol mexicano, especialmente el Atlante, que tenía programado partido contra la Jaiba Brava este domingo 3 de noviembre, a las 17:00 horas en el antes llamado Estadio Azul dentro de la actividad de la Liga Expansión.

¿Cuál fue la reacción por parte de Emilio Escalante?

Ante esta situación, Emilio Escalante, dueño del Atlante, expresó su inconformidad por la clausura del estadio, argumentando que la medida es injusta para su equipo y los afecta directamente.

El duelo tuvo que ser reprogramado y trasladado a las instalaciones de La Cantera, de los Pumas, donde se jugará mañana lunes 4 de noviembre a las 10:00 horas, sin acceso al público.

¿Qué fue lo que dijo Emilio Escalante?

Escalante no ocultó su molestia y en entrevista con TVC Deportes expresó que “al que vinieron a perjudicar es al Atlante, sin una razón. Es un equipo que lo golpean y lo golpean y ahí estamos. Creo que deben ser transparentes, tanto las autoridades como los administradores del estadio, y saber de quién es la responsabilidad”.

El empresario también destacó que la medida afecta tanto al Atlante como a Jaiba Brava, pues jugar sin público y en otro horario perjudica a los equipos y a la afición.

"Igual que el mismo Tampico o la Jaiba Brava, pues también se ven afectados. Vuelvo a decirlo es una total falta de respeto y de sentido común de ver hacia adelante. No merecíamos jugar a puerta cerrada, ni cambiarnos de estadio, ni cambiar de horario, ni vivir lo que estamos viviendo. De por sí la afición ya está muy golpeada y la seguimos golpeando y se me hace que no es lo justo lo que las autoridades decidieron", dijo Escalante.