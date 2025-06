El primer semestre del 2025 fue glorioso para Cruz Azul, reciente campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF y ganador del reconocimiento al mejor equipo de la temporada en la Liga MX.

A pesar de no coronarse en el Clausura 2025, el trabajo de Vicente Sánchez fue destacable; sin embargo, el entrenador uruguayo no tiene asegurado su futuro en La Noria aunque de acuerdo con el "Chaco" Giménez, se ganó su lugar.

El ídolo cementero dijo presente en el evento de Supernovas que apoya el desarrollo de las comunidades más necesitadas a través del futbol y allí reflexionó sobre la temporada de la Máquina y el reciente título internacional.

"Se están haciendo las cosas bien, estoy muy feliz primero que nada por los futbolistas que hicieron buen grupo, por el entrenador que hizo un gran papel en un momento complicado y por la afición, que está siempre y que es la que más lo disfruta. Este torneo es para ellos" declaró.

Al ser cuestionado sobre la situación de Vicente Sánchez, el "Chaco" dejó en claro que "no sé cuáles fueron las condiciones desde un inicio pero lo ha hecho muy bien, fue muy competitivo, y viendo cómo los futbolistas tenían afinidad con el entrenador más los méritos deportivos, los números reflejan algo muy importante y creo que él se ganó su lugar, pero creo que tanto Víctor (Velázquez) como Iván (Alonso) lo han llevado al club de buena forma y son ellos los que tienen que tomar decisiones y yo ahí no me meto".

Por el momento, la directiva celeste no ha tomado decisiones sobre quién será el encargado de manejar al primer equipo, aunque los rumores indican que Sánchez abandonará la institución y será Nicolás Larcamón el nuevo director técnico.

Lee también Piojo Alvarado rechazó ir al Mundial de Clubes con Pachuca; prefirió a la Selección Mexicana