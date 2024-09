Corría el año del 2011 y se disputaban las semifinales del torneo Clausura entre los Monarcas Morelia contra el Cruz Azul, en el juego de vuelta el club purépecha logró darle la vuelta al marcador 3-0, dejando eliminado a los Celestes, pero antes de que terminara el encuentro un espontáneo saltó a la cancha en el Estadio Morelos, en ese entonces Christian Giménez jugador de la Máquina se enfrentó a golpes con él, desatando una bronca entre ambas escuadras.

¿Qué dijo el Chaco Giménez sobre el espontáneo que golpeó?

Durante el programa La Última Palabra de Fox Sports, el Chaco relató lo acontecido en esas semifinales, en la que reconoció que Cruz Azul no supo mantener la ventaja de dos goles, obtenidas en el primer partido que se jugo en la cancha del entonces nombrado, Estadio Azul.

Giménez no pudo conseguir el titulo en favor del Cruz Azul. Foto: Imago7.

Christian Giménez relató lo que sucedió tras el gol de Jaime Lozano que enterraba las aspiraciones de llegar a la final; “el chico entra y va encarara a Gerardo Torrado, era como nuestro abuelito en ese equipo, lo defendíamos tanto y yo pensé que fue a cargarlo… Ustedes nos acababan de hacer el 3-0 y digo bueno, alguien tiene que pagar los platos rotos. Yo frustrado estuvo mal, y de repente se me puso ese chico de pechito le tire una patada voladora. Estaba cegado”.

El Chaco que portaba el número 10 en ese entonces para Cruz Azul, enfatizó que esto generó una fuerte bronca contra Monarcas Morelia, algo que le dio mucha pena lo que ocasiono.

“Le tiro una patada voladora, cae y se arma un tumulto. Se me planta y me tira una piña, le pego yo también y se arma todo el quilombo aquel. A todo esto, me expulsan, era chacón el árbitro, me acuerdo perfectamente y le digo ¿Por qué me expulsas?”, mencionó.

En ese encuentro fueron expulsados Christian Giménez y Luis Romo, mientras que por el Morelia fue expulsado Miguel Sabha, sanción que se le retiró después y pudo disputar la final con su equipo frente a los Pumas de la UNAM.

🚨 "SE ME PUSO DE PECHITO... YO ESTABA CEGADO"



¿Se acuerdan de la patada voladora de @chaco_81 a un aficionado? Bueno, aquí lo recordamos 🤯#LUP pic.twitter.com/b5N77HIamx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 24, 2024

¿Cabezazo de Chuy Corona?

En ese mismo encuentro la televisora que transmitía el encuentro que fue TV Azteca, grabó el momento en que Jesús Corona le dio un fuerte cabezazo al preparador físico de Morelia, acontecimiento que sorprendió al Chaco, pero fue después de que vieron la repetición.

“Llego al hotel, estoy con Tito Villa en la habitación. Yo estaba mal por lo que había hecho. No había visto lo que hizo Chuy con el preparador físico, estaba viendo las imágenes y ahí me salvó Chuy, digamos que se comió el garrón. Encima de él estaba la selección y no lo llaman. Si fue bravo”.