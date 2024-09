La afición del América esta molesta con uno de sus canteranos. Hace un par de torneos, las Águilas sacaron de sus fuerzas básicas a un defensa que pintaba para hacer cosas interesantes en el club: Emilio Lara. Incluso ganó el Balón de Oro al Novato del Año en 2023.

Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo, por lo que el equipo azulcrema decidió mandarlo este torneo al Necaxa. El ‘Pelón’ se enfrentó el sábado pasado a su exequipo, juego en el que dio una gran exhibición, incluso puso la asistencia en el gol de los Rayos, cosa que no agradó a los fanáticos del América.

¿Qué le dijo Emilio Lara al Chicote Calderón?

Emilio Lara fue uno de los mejores jugadores en el partido entre Necaxa y América, registrando una asistencia y sacando de la línea el que sería un claro gol en para los azulcremas.

Al final del encuentro, parece que la exhibición del ‘Pelón’ Lara no agradó mucho a sus excompañeros, debido a que Diego Valdés se negó a abrazarlo y se hizo de palabras con el Chicote Calderón en el conato de bronca que se generó al final del partido.

Sin embargo, pese a que ya han pasado varios días de ese encuentro en Aguascalientes, parece que los jugadores de las Águilas siguen enojados con Emilio Lara, al grado de que ya no sería persona grata en el vestidor de Coapa.

🤔🙄 Diego Valdés no le aceptó el saludo a Emilio Lara, viejo compañero suyo en América.pic.twitter.com/xOq4sSiTLW — dataref México (@dataref_mx) September 23, 2024

Trascendió que la discusión entre Lara y el Chicote Calderón estuvo subida de tono, ya que el canterano del América llamó arribista al exjugador de las Chivas, recordándole precisamente su pasado rojiblanco y que el único motivo por el que está en el América es por fama y dinero.

Cristian Calderón, según el portal Récord, de inmediato se acercó a encarar a Emilio, pero varios jugadores del Necaxa intervinieron. Sin embargo, el daño ya estaba hecho con las palabras del Pelón.

Dicho medio señala que la actitud mostrada por Emilio Lara no cayó muy bien entre los jugadores de las Águilas, al grado de que ya no sería bien recibido dentro de un año, en caso de que los Rayos no hagan válida la opción de compra por el defensa.