Los aficionados de las Chivas comienzan a desesperarse, ya que su fichaje bomba está aún muy lejos de tener actividad. Javier ‘Chicharito’ Hernández está en la etapa final de su rehabilitación y se estima que debutará con el redil hasta mediados de marzo.

No obstante, pese a que aún no tiene actividad en la cancha con el Rebaño Sagrado, la polémica ya surgió desde verde valle, ya que trascendió que el delantero mexicano tiene horarios especiales, por lo que tiene poco contacto con sus compañeros.

¿Por qué explotó el Chelís contra Chicharito Hernández?

Luego de que en ESPN reportaran que Chicharito Hernández no está fungiendo como líder del vestidor de las Chivas, debido a que estaba lejos de sus compañeros, José Luis Sánchez Solá comenzó a despotricar con contra del delantero mexicano por su falta de compromiso.

“El trabajo que tendría que hacer y que pensé que iba a hacer, no lo está haciendo y no lo va a hacer, el de liderazgo. Empieza a hacer algo, que compaginen tus horarios con los de tus compañeros, que los veas, que te bañes con ellos… No quiere ser el líder, no le interesa ser el líder”, dijo el Chelís.

