Javier Hernández ha lanzado un enérgico mensaje contra aquellos que critican sus actividades fuera del campo de futbol, especialmente con sus participaciones haciendo streaming y en la Kings League.

El delantero del Rebaño ha dejado claro que estas actividades no son una distracción, sino una parte de su vida que lo ayuda a conectarse con sus seguidores y mostrarse tal y como es.

CH14 desestimó las críticas argumentando que estar en casa haciendo streaming no afecta su rendimiento ni su concentración en el terreno de juego. Explicó que estas actividades no son diferentes a estar en casa viendo televisión o relajándose de otras maneras.

¿Qué fue lo que dijo Chicharito sobre Chivas?

"Mi prioridad es Chivas, y será siempre Chivas, y como lo fue el LA Galaxy. En la temporada antes de que me lastimara de mi ligamento cruzado cuando estaba haciendo muchos goles, también estaba haciendo streams. (...) No necesito que me quieran, no necesito que me acepten, no necesito nada, pero no sean mentes cerradas, hay que cambiar ya esto, de nada va a servir que critiques, que vengas, que chin... y que creas que porque me vengo a sentar aquí, pongo una cámara, me pongo a jugar videojuegos, hablo de un proyecto como la Kings League, que no lo hago todos los días, pero por tres o cuatro horas en un día, o a veces más, vaya a afectar el jugar futbol", manifestó el Chicharito.

Además, el jugador rojiblanco hizo un llamado a aquellas personas con "mentes cerradas" para que amplíen su perspectiva sobre la vida de un deportista profesional.

"Lo que no se dan cuenta, es que esto es vida, esto a mi me nutre, esto a mi me da mas energía, más ganas de poder ir mañana a entrenar a seguirme partiendo la madre, a seguir disfrutando de esta vida, que solamente hay una y el día de mañana siempre tenemos un día menos, no un día mas", finalizó el jugador del equipo tapatío.