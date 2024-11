El delantero Javier “Chicharito” Hernández no se guardó nada al expresar su descontento por la controvertida salida de Fernando Gago de las Chivas a mes y medio de su partida con rumbo a Boca Juniors.

En una entrevista con TUDN, CH14 calificó de poco profesional el comportamiento del entrenador argentino, quien abandonó al equipo para dirigir a al conjunto xeneize después del Clásico Tapatío que las Chivas perdieron en la jornada 11 del Apertura 2024.

¿Cómo dejó al Rebaño la salida de Fernando Gago a media temporada?

La salida de Gago dejó un mal sabor de boca entre jugadores y aficionados, ya que ocurrió tras asegurar públicamente que no tenía un acuerdo con Boca Juniors.

Sin embargo, después del enfrentamiento en el que Chivas cayó 3-2 frente al Atlas, se confirmó su fichaje por el club argentino.

Este movimiento generó mucha controversia y se convirtió en tendencia en redes sociales, donde cientos de aficionados descargaron su furia en contra del timonel sudamericano, sin contar las críticas que recibió por el estado en que dejó la casa que habitó durante su estancia junto con su familia en Guadalajara y el del automóvil que utilizaba para transportarse a Verde Valle.

¿Qué dijo Chicharito Hernández sobre Fernando Gago?

"Primero no evadir la verdad, que alguien se comportó de una manera poco ética lo llamamos nosotros, esa es la realidad, no es ni queja, no es ni mi opinión, es la realidad, porque nosotros salimos a jugar en un Clásico Tapatío cuando ya personas sabían que iba a suceder algo y no nos lo habían dicho, no nos habían hablado con la verdad",. dijo Javier Hernández.

"Son las formas, habla con la verdad dinos tu sentir, sé vulnerable, eso es es lo que hace un líder, entonces creo que faltó muchísimo de eso y fue primero no evadir la verdad, después cerrar filas y saber que esto lo hacemos por Chivas”, declaró Hernández. evidenciando el sentimiento que dejó la salida del estratega entre los jugadores del club tapatío.

El contexto no podría ser más relevante. Chivas enfrentará nuevamente al Atlas en el Estadio Akron en uno de los partidos más importantes de la temporada: el Play In de la Liga MX.

El escenario está listo. El Clásico Tapatío se jugará este jueves a las 19:05 horas en el Estadio Akron.

