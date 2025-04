San Diego FC de la MLS le cerró las puertas al Chicharito Hernández

Chicharito Hernández, después del Clausura 2025, sólo tendrá seis meses de contrato más con las Chivas. Sin embargo, parece que el futuro del delantero está muy lejos de Verde Valle.

Se habla de que Javier tiene ofertas de las MLS, una de ellas sería del San Diego FC, donde se reencontraría con el Chucky Lozano. No obstante, parece que le cerraron la puerta en la cara al CH14.

¿Qué equipo de la MLS rechazó al Chicharito?

Javier Hernández está lejos de las expectativas que generó en su regreso al futbol mexicano. Con Chivas, apenas suma tres goles en año y medio (dos de Liga y uno más en Concacaf).

Es por ello por lo que la afición ha comenzado a abuchearlo y piden su salida del club, ya que no rinde en la cancha, se la pasa lesionado y le ha dado preferencia a sus proyectos de influencer.

Tomás Ángel es uno de los delanteros actuales que tiene el San Diego FC. Foto: Especial

Se habla de que la MLS sería el destino de Hernández Balcázar este verano. Uno de ellos es el recién creado San Diego FC, donde el jugador más destacado es Hirving Lozano.

Sin embargo, el entrenador del equipo, Mickey Varas, pese a que alabó la carrera que ha tenido Chicharito, señaló que de momento no lo necesitan, ya que en la delantera están bien cubiertos.

Chicharito ha tenido muy buena carrera, es muy buen jugador, pero repito que acá yo me enfoco en los jugadores que tenemos. Tenemos una plantilla muy buena, muy sana, muy competitiva, muy madura, y por eso yo siempre pido gracias a Dios. Para ser un entrenador, tener un grupo tan humilde, tan trabajador, tan serio, es muy importante”

Mickey Varas, técnico del San Diego FC

"No sé, no creo en el corto plazo, no. Tenemos a Tommy, Tommy está progresando y creemos mucho en Tommy. Oni puede jugar ahí. Anders todavía no ha jugado ahí, pero yo creo que Anders también puede aportar ahí como un falso 9. Y Milan, su posición es 9, natural. Milan juega de extremo también, por dentro, pero él jugó toda su vida allá, es goleador. Y para ahora estamos muy bien”, comentó.