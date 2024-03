El sábado por la noche, las Chivas Rayadas del Guadalajara cayeron estrepitosamente en el Estadio Azteca a manos de Cruz Azul, en un 3-0 contundente, donde los de Fernando Gago mostraron su peor versión en el torneo, ante uno de los candidatos al título. Esto provocó una fuerte reacción de la afición, que ya molestó a 'Chichartito' Hernández.

En sus redes sociales, 'Chicharito' promocionó el encuentro de la Kings League entre su equipo, Olimpo United, ante Persas FC, algo que molestó seriamente a la fanaticada rojiblanca, que le recordó la estrepitosa derrota y los siguientes partidos de Chivas, que enfrentará tres Clásicos Nacionales en 10 días.

¿Qué dijo afición de Chivas a Chicharito por derrota ante Cruz Azul?

La publicación, que cuenta con más de 11 mil likes, contiene comentarios de críticas duras, donde algunos aseveran que a Hernández no le preocupa el momento ni el accionar de Chivas, incluso pidiendo que le rescindan el contrato.

"No mms (SIC) chicharito le vale 3 porongas las chivas el solo fichó por dinero pero él se enfoca en otras cosas después de la goleada de ayer mejor que le corten el contrato", "Ya mejor lárgate a la Kings legue allá si das nivel porque no sirves para nada en el chivas, que desepsion (SIC) me diste chicha tantos aficiónados que esperábamos algo de ti, fue mucho mejor Fichaje Cowell que tú, solo veniste a chivas porque en los angeles (SIC) ya no te querían solo lesiones contigo", "Apoco si jugaste ayer vs cruz azul ?", expresó.

¿Qué respondió 'Chicharito' a los aficionados de Chivas?

Tras las duras respuestas de los aficionados, Javier Hernández respondió a uno de ellos de una manera dura, asegurando que 'la vida sigue'.

"Ojalá nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas. Que somos los primeros en vivir y sentir el dolor de una derrota. Somos los primeros en querer ganar siempre y evitar cualquier derrota. Pero la vida sigue. Y eso no nos quita ninguna responsabilidad. Al contrario. Nos compromete aún más. Cuando ganamos disfrutamos, aprendemos y seguimos. Cuando perdemos aceptamos el doloroso aprendizaje y seguimos. No se puede exigir que disfrutemos de la vida humana solo cuando ganamos y sufrirla cuando perdemos. No se nos debería categorizar como héroes si ganamos y como villanos si perdemos. Seguiremos dándolo todo para seguir buscando la victoria EN CADA PARTIDO", expresó 'Chicharito'.