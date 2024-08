El futbol mexicano regresó a la actividad luego de la Leagues Cup. Uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 del Apertura 2024 es la visita de Pumas al Atlas en el Estadio Jalisco.

Y desde que sonó el silbatazo inicial, ambos equipos intentaron adueñarse del balón. No obstante, fueron los universitarios quienes comenzaron a generar más peligro en el área de los rojinegros.

Apenas al minuto 6, Aldo Rocha no pudo quitarle el esférico al Chino Huerta, por lo que lo contactó en el pie y el jugador de los felinos cayó dentro del área. Fernando Hernández marcó la pena máxima.

El propio César Huerta tomó el balón para cobrar el penalti. Sin embargo, una vez más dejó claro que los disparos desde los once pasos no son su fuerte, debido a que no logró esquinar su remate y Camilo Vargas detuvo su disparo.

La mala fortuna de los Pumas continuó, debido a que el penalti fallado les está costando muy caro hasta el momento, porque para el minuto 24, Julio González no estuvo atento a una jugada y el balón se escurrió en propia puerta.

❤️🖤 ¡Goool del Atlas!

❤️🖤 ¡Goool del Atlas!



El disparo de Lozano pega en el poste, rebota en Julio y se mete al fondo de las redes 🥅⚽️



🦊 Atlas 1 - 0 🐾 Pumas



🔴 EN VIVO: https://t.co/AJjcjnzaVs

📺 Canal 5#SabadoFutbolero pic.twitter.com/YejrGBO7FQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 25, 2024

José Lozano se enfiló hacia la zona de peligro de los Pumas y sacó un colocado remate que pegó en el poste, pero el portero de los auriazules no pudo reaccionar, por lo que el balón lo golpeó en la espalda y entró en su portería.