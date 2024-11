La Selección Mexicana se encuentra viviendo un momento con demasiada turbulencia por los últimos resultados que acarrea.

La tercer era de Javier Aguirre al frente del Tricolor no comenzó de la mejor manera al sumar sólo dos victorias en sus primeros cinco partidos.

Sobre todo, la derrota que sufrió México en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ha generado un sinfín de críticas contra El Vasco.

Con la llegada del experimentado director técnico mexicano se esperaba que se mantuvieran ciertas decisiones que había tomado su antecesor, Jaime Lozano.

Una de ellas era la no convocatoria de las “vacas sagradas” como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez e Hirving Lozano; sin embargo, Javier Aguirre volvió a considerarlos.

Aunque el Chucky se encuentra actualmente lesionado, podría ser llamado de nueva cuenta por El Vasco en un futuro cercano.

Sobre su ausencia en la Selección Mexicana, el propio extremo del PSV Eindhoven decidió romper el silencio y compartió cómo se siente al no ser convocado desde hace ocho meses.

“La verdad me dolió mucho no poder ir a Copa América, me hubiera encantado estar ahí porque claro que me encanta ir a la Selección, pero fueron decisiones no sé de dónde. Me dejaron fuera, yo respeté esa decisión, pero sí me dolió”, se sinceró.

El Chucky Lozano aseguró que sí platicó con Jaime Lozano sobre su no llamado al certamen de la Conmebol, aunque sólo fue “una charla corta y nada más acepté.

No obstante, el canterano de los Tuzos del Pachuca reconoció que ya tuvo conversaciones “positivas” con Javier Aguirre, por lo que una convocatoria con la Selección Mexicana podría estar cerca.

“Ojalá que en algún momento regrese porque, para mí, sería fabuloso. La verdad es que sí [he hablado con El Vasco], es una súper persona y un gran entrenador, yo lo respeto muchísimo”, señaló.

Cabe recordar que la última convocatoria de Chucky Lozano con la Selección Mexicana se dio en marzo de este año para el Final Four de la Nations League 2023-24.