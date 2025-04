Rodolfo Rotondi tiene la gran oportunidad de sacarse una espina contra el América. Esta noche Cruz Azul tiene la posibilidad de eliminarlos de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Y el argentino se perfila para ser titular, algo que preocupa a los aficionados celestes, ya que en los últimos dos partidos importantes cometió penaltis que significaron el fracaso del equipo ante el acérrimo rival.

¿Qué mensaje mandó Rotondi a la afición de Cruz Azul?

Rodolfo Rotondi se señalado como el enemigo en casa de Cruz Azul. En la Final del Clausura 2024 cometió el penalti con el que América logró el bicampeonato; un torneo después hizo lo mismo en las Semifinales y su equipo quedó eliminado.

Sin embargo, durante una charla que tuvo con la gente de comunicación de La Máquina, Rotondi habló sobre el tema. El atacante sudamericano aseguró que siempre dio la cara antes sus errores y agradeció el apoyo de su familia y de Víctor Velázquez, presidente del club, por el apoyo que le brindaron.

“Siempre di la cara, siempre traté de seguir adelante y bueno eso voy a hacer ahora también. Me han tocado dos situaciones complicadas, pero creo que me han apoyado y las críticas también las entiendo y trabajo para revertir esa situación y salir adelante.

Rotondi cometió el penalti con el que América se coronó en el Clausura 2024. Foto: Especial

“Creo que mi pareja Carolina, mi familia en Argentina, eso fue lo que ayudó mucho. Realmente los días posteriores muy difíciles, pero el llegar a mi casa y que me reciban con ese cariño eso me ayudó mucho y siempre vuelvo a repetir que mucha afición de Cruz Azul me hizo sentir su apoyo y creo que eso los hace distintos”, señaló Rotondi.

Por otra parte, el argentino habló de la polémica salida de Martín Anselmi del equipo, aunque recalcó que Vicente Sánchez ha tratado de seguir con la misma inercia y se nota en la cancha.

“Fue un momento difícil la salida de Martín, y Vicente creo que pudo suplir esa energía que había, llegó con mucho positivismo, con mucha energía y a querer aportar su grano de arena y llevar al club a donde estábamos, peleando torneos”, finalizó Rodo Rotondi.