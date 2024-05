Para nadie es un secreto que el histórico portero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, era dueño de un carácter temperamental. A lo largo de su carrera vivió varios episodios que evidenciaron ser un personaje de 'mechacorta'.

Esto fue confirmado por el exatacante celeste Christian Giménez y el exportero celeste Yosgart Gutiérrez, quienes durante una plática entre ambos en el podcast 'El RePortero' recordaron la ocasión en la que los dos cancerberos casi llegan a los golpes por culpa de un malentendido.

¿Por qué razón Jesús Corona y Yosgart Gutiérrez casi llegan a los golpes?

“Estaba en la mesa con Rogelio Chávez, con Fausto Pinto y estabas tú (Christian Giménez). Justo pasa por atrás de mi Chuy y yo suelto una risa, y él piensa que me estaba riendo de él, entonces me empieza a golpear en el hombro y le respondo: '¿Qué onda Chuy?' ‘De qué te estás riendo’, pero le digo: ‘de nada, estamos platicando’ y me volteó a seguir cenando", recordó el exguardameta celeste.

“Y otra vez me pega más fuerte y lo mismo: ‘¿de qué te estás riendo?’ Le digo: ‘Chuy, tranquilo’. Y me pegó más fuerte y me paré, le dije: ‘¿cuál es el pin... pedo contigo?’. ‘Te estás riendo de mí’ (decía Jesús Corona). Tanto me estaba jodiendo, que nos empujamos. Pero se pararon todos y nos separaron”, rememoró Gutiérrez, quien le dijo a su oponente que resolvieran el conflicto en su habitación, ya que dormían en el mismo cuarto del hotel de concentración.

"¿Para qué la haces tanto de pe…? Estamos durmiendo juntos (en la habitación). Si te quieres dar unos ma..., nos los damos en la habitación, solos, sin hacer aspavientos. Allá te espero”, le dijo Yosgart a Corona.

¿En qué paró la bronca?

Sin embargo, entre risas Yosgart platicó que antes de irse a dormir tomó el atizador de una chimenea para defenderse, pues sabía del temperamento de Corona.

Al final, ambos porteros fueron cambiados de habitación por parte de los entrenadores de La Máquina y al otro día más tranquilos hablaron para tranquilizar la situación. Aunque Giménez también recordó que con Corona llegó a decirse cosas muy fuertes, pero el delantero le decía al portero que 'todo quedaba en la cancha'.