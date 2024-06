Ya pasó un poco más de una semana desde que el América se consagró como bicampeón del futbol mexicano, al derrotar a Cruz Azul en la Final del torneo Clausura 2024 y la polémica continúa en torno a las formas en que los azulcremas se llevaron el título.

Ahora tocó el turno para el exatacante de las Águilas, Cuauhtémoc Blanco, quien dio su punto de vista sobre la jugada controversial que guio al América hacia la obtención de su corona número 15 del balompié nacional.

Hay que recordar que en la segunda mitad de la Final de Vuelta del Clausura 2024, Carlos Rotondi, de Cruz Azul se barrió dentro del área para intentar despojar del balón a Israel Reyes; sin embargo, en la jugada el jugador azulcrema cayó al césped y el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló la pena máxima. Henry Martín cobró desde el machón marcando el gol que dio el título a los de Coapa.

¿Qué fue lo que dijo Cuauhtémoc Blanco?

A través de un video de TikTok, el exjugador del América, Cuauhtémoc Blanco, dio su punto de vista sobre la polémica jugada argumentando que fue una entrada imprudente por parte de Carlos Rotondi; pero lo que más encendió la mecha entre los celestes es que dijo que los 'cementeros de todo se quejan'.

"'Pues era penal porque lo marcaron, ¿no? Fue una entrada imprudente, mira siempre en las fuerzas básicas te dicen: 'No te barras en el área' porque te pueden marcar penal. Y te voy a decir una cosa, a mí si me molesta, porque mucha gente del Cruz Azul está enojada, todos están llorando. Para mí fue penal, yo lo estaba viendo ahí en el estadio y sí fue penal, pero lamentablemente los cruzazulinos así son, de todo se quejan", dijo la leyenda americanista en una charla con Juan Antonio Díaz, reportero de Pulso Político.

"Si al América le hubieran marcado o no le hubieran marcado uno, nosotros no decimos nada. Ese árbitro es cruel con nosotros, pero se me hizo que decidió bien, pitó bien, no se dejó llevar, no se dejó influenciar y yo creo que sí fue penal. (...) Al final ya quedó campeón el América, si van a llorar, que vayan a llorar a su casa", agregó.