La Selección Mexicana recibió buenas noticias, ya que Julián Quiñones por fin tiene su carta de naturalización y podrá ser contemplado por Jaime Lozano en el Tri.

Pese a que la idea era que el delantero del América tuviera actividad en los duelos ante Ghana y Alemania, el trámite se retrasó, pero será requerido por el Jimmy en noviembre, cuando se encare la Concacaf Nations League.

¿El Cuau ve a Quiñones como el ‘9’ de México?

Cuauhtémoc Blanco es una voz autorizada en la Selección Mexicana, por lo que no dudó ni un segundo en asegurar que el centro delantero del Tri debe de ser Julián Quiñones, por encima de Santiago Giménez, Henry Martín y Raúl Jiménez.

“A mí me gusta Quiñones, ese se me hace un jugador muy completo; yo lo veo corriendo en el América y digo ‘está muy cabrón’. No te desgastas tanto, porque el chavo baja a defender o sea, eso necesitamos en la Selección Mexicana; que te dé un ejemplo uno que no es mexicano, pero ya lo adoptamos y sigue con ganas de triunfar”.

¿Cuántos goles suma Quiñones con América?

Julián Quiñones ha caído como anillo al dedo en el América, ya que en su primer torneo, el atacante mexicano suma cinco goles en 11 partidos disputados en el Apertura 2023.