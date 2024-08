El icono de la Selección Mexicana y de las Águilas del América, Cuauhtémoc Blanco, señaló que la Liga MX es la principal culpable de que nuevos jugadores mexicanos no puedan debutar o tener minutos con sus equipos debido a la gran cantidad de extranjeros que existen en nuestra liga, lo cual trae como consecuencia que el técnico de la Selección no tenga variantes.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre la Liga MX?

El histórico diez de la selección señaló que no solo el problema esta con los equipos mexicanos, quienes son los que contratan extranjeros, sino que es la Liga MX quien permite la entrada de jugadores foráneos.

Lo cual trae por consecuencia que los jugadores de la cantera queden en segundo plano, cosa contraria lo que sucedía en sus tiempos.

Otro de los problemas que están presentes en el balompié nacional es la ausencia del ascenso y descenso; “no hay ascenso, di descenso no sacan chavos, no hay jugadores ¿Cuántos salieron de Cruz Azul? ¿Cuántos salieron de Pumas? ¿Cuántos salieron de Chivas? ¿Cuántos salieron de América? No hay nadie. Antes eran tres o cuatro extranjeros, todo lo demás eran fuerzas básicas”.

Por otro lado, destacó que a los dirigentes de la Liga MX solo les importa el dinero; “yo creo que la Federación debe de analizar lo que dicen, ¡ay, pues es que va a bajar el Atlas! Entonces los duelos tienen mucha lana, me importa un comino, si tienes que bajar, vas a bajar y la afición se está dando cuenta”.

Finalmente, sobre los juegos amistoso que México tiene en los Estados Unidos, el ‘Cuau’ señaló que muy poco ayudan y que también es negocio de la FMF; “antes íbamos a jugar contra Francia, con selecciones muy fuertes. Con todo respeto enfrentar al Salvador es solo para hacer negocio. Vete a Europa consigue un partido en España, un juego contra Argentina”.