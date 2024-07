"Tenía todo para triunfar", David Faitelson lamentó el fichaje de Jorge Sánchez con Cruz Azul

El Cruz Azul ya hizo oficial la llegada del defensa mexicano Jorge Sánchez a sus filas de cara al torneo de Apertura 2024, esto con la intención de tener un plantel competitivo y sacarse la espinita del torneo anterior, donde se le escapó la oportunidad de llevar a sus vitrinas el décimo título de Liga tras caer ante América en la Final.

Lee también Cruz Azul ya hizo oficial la llegada de Jorge Sánchez como su nuevo refuerzo para el Apertura 2024

Sin embargo, el fichaje de Jorge Sánchez por la Máquina para el certamen que está muy cerca de comenzar ha generado opiniones encontradas, especialmente entre los analistas deportivos.

Uno de ellos es el ahora comentarista de TUDN, David Faitelson, quien expresó su pesar por la decisión del jugador de regresar a México tras su paso por Europa, ya que desde su perspectiva, el lateral tenía el potencial para destacar en Ligas más competitivas, por lo que lamentó que optara por el retorno a la Liga MX.

Desde hace algún tiempo, la directiva cementera había estado siguiéndole los pasos al exazulcrema, aprovechando su falta de oportunidades en el balompié del viejo continente. Finalmente, concretaron su llegada, lo cual ha sido bien recibido por algunos sectores de la afición celeste que ven en él un refuerzo importante para el equipo.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre Jorge Sánchez?

Sin embargo, David Faitelson lamentó la tendencia de varios jugadores tricolores a regresar a México antes de llevar a fondo sus opciones en el futbol del extranjero.

"Otro más que vuelve… Jorge Sánchez es nuevo futbolista de Cruz Azul. Una pena. Tenía todo para triunfar en Europa…", fueron las palabras que el experiodista de Azteca Deportes y de ESPN compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Otro más que vuelve…

Jorge Sánchez es nuevo futbolista de Cruz Azul.

Una pena. Tenía todo para triunfar en Europa… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 4, 2024

El mensaje de Faitelson ha provocado una división de opiniones entre los seguidores del futbol mexicano. Algunos coinciden con su punto de vista, creyendo que los jugadores deberían aprovechar al máximo las oportunidades en Ligas europeas antes de considerar un regreso a casa. Sin embargo, un grupo numeroso tundió al jugador argumentando que su nivel no está para jugar del otro lado del mundo.

"Pena de que? Pin... exhibidas que le pusieron en Holanda y en Portugal, no tiene nivel y aunque te duela ma...", "Es una lástima ver a Sánchez regresar tan pronto. Su talento merecía más tiempo en Europa para desarrollarse. Ojalá pueda brillar en Cruz Azul y quizás tener otra oportunidad en el futuro", "Tenia todo para triunfar jajaja fue la mayor estafa que ha hecho un club mexicano a equipos de Europa y eso si se le reconoce a Baños", "México paga muy bien a sus futbolistas y la comodidad de estar en su país cerca de su familia es algo que no tiene precio, tal vez no trasciendan a nivel mundial como jugadores pero tienen una buena vida y es válido que decidan regresar a su Liga local o nunca salir", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X.