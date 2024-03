Este sábado, en una jornada llena de prometedor buen futbol, con encuentros entre Toluca vs Tigres, Cruz Azul vs Chivas y Atlas vs América, se vivirán reencuentros entre jugadores y sus anteriores equipos; sin embargo, David Faitelson ha aprovechado esto y ha declarado que ninguno de estos futbolistas es leyenda de sus clubes pasados.

Con Julián Quiñones enfrentando al Atlas, equipo con el que fue bicampeón; Uriel Antuna se verá las caras con Chivas y Roberto Alvarado hará lo propio con Cruz Azul, Faitelson ha criticado a los jugadores que no celebran los goles contra los equipos en los que jugaron, asegurando que solo las leyendas pueden evitar hacer eso.

"Eso de no “festejar” un gol ante tú ex equipo me parece una aberración… Hiciste un gol, celébralo y punto… La excepción llegaría solo si trata de quienes hayan sido una leyenda al paso por su antiguo club. No es el caso ni de Quiñones, ni de Antuna, ni de Alvarado. ¡Que festejen!", redactó Faitelson en Twitter.

Uriel Antuna ha festejado sus goles contra Chivas

Uno de los jugadores más polémicos es precisamente Uriel Antuna, que salió por la puerta de atrás de Verde Valle, abandonando Chivas en un intercambio que llevó a Roberto Alvarado a Guadalajara; sin embargo, el ahora atacante celeste ha llenado de controversia los encuentros con sus ex.

Hace dos torneos, cuando a Cruz Azul le tocó visitar a Chivas en el Akron, Antuna marcó un gol, y terminó festejándolo besando el escudo de La Máquina.

Además, para este enfrentamiento, Antuna calentó el encuentro con una polémica historia de Instagram, donde se le ve festejando con ese beso y de fondo la afición de Chivas.

Historia de Uriel Antuna en Instagram

A pesar de esto, el propio jugador celeste afirmó este viernes en conferencia de prensa que no volverá a festejar un gol ante Chivas, asegurando que su exequipo merece respeto.