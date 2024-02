Este torneo, después de fracasar rotundamente sin haber conseguido el único objetivo (levantar el título), Alexis Vega decidió salir de Chivas y regresar al club que lo formó y lo debutó como jugador profesional, el Toluca; sin embargo, las quejas sobre su vida nocturna continúan y David Faitelson ha criticado a Vega por esto.

En una entrevista que TUDN le realizó al jugador choricero, Vega exigió mayor privacidad en su vida, argumentando que las críticas le han afectado personalmente. Esto lo ha criticado fuertemente David Faitelson debido a que ha pedido al jugador ser profesional en su vida.

Lee también ¡Inés Sainz rompió el silencio! Ya le respondió a David Faitelson luego del video donde hablan mal de ella

¿Qué dijo Alexis Vega en entrevista con TUDN?

Dentro de la entrevista, Vega aceptó que su condición física no estaba del todo bien, aceptando 'cansancio', además expresando que "hasta ahora la rodilla no me ha dado ningún problema, estoy tratando de disfrutar lo más que pueda.

"Mucha gente habla y se ponen muchas cosas sobre mi rodilla, es una rodilla lastimada, con tres cirugías. Hasta en Chivas jugué con mucho dolor. Pero hasta el momento no me ha dado problemas".

Además, habló de su vida personal: "La verdad que hay un límite. Siempre que me paro en todos lados, no sé porqué tienen la costumbre de estarme tomando fotos, de cualquier cosa que hago o que subo a nadie le gusta. Pero a mí me tiene sin cuidado, es mi vida y no la de ellos".

¿Por qué se enojó Faitelson con Alexis Vega?

Ante la última respuesta de Vega, Faitelson mostró gran molestia, asegurando que el jugador debe responder siempre.

"Ese discurso yo lo he escuchado en otros futbolistas mexicanos, de Selección Nacional. Tiene que entender el señor Vega que debe ser un futbolista integral, de 24 horas. Te van a grabar, y si dejas un antecedente de mala conducta, te van a buscar más", puntualizó.