Con pasado americanista, pero con presente Tigre, Diego Lainez tiene muy claro su objetivo: vencer al América y ser campeones.

El jugador felino aseguró que que darle el bicampeonato a los aficionados es lo mejor que les podría dar en este cierre del Apertura 2023.

Lee también ¿Regresa para dar el título? Brian Rodríguez está disponible para enfrentar a Tigres

“No le tengo que demostrar nada a nadie. Voy a mostrar mi mejor versión como futbolista, como jugador, como persona, como lo he tratado de hacer siempre y tratar de darle una alegría a la gente de Tigres que se lo merecen. Lo han demostrado todo el torneo y nosotros con ellos. Sería algo muy bonito regalarles este bicampeonato”, aseguró en zona mixta del Día de Medios.

El centrocampista de los Tigres aseguró que no sabe si festejará en caso de anotarle al América, ya que él no planea nada.

“Nunca planeo nada. No soy de esos que festejan con el bailecito, en correr. Lo que me salga en ese momento, pero es una final. Lo lógico es que festejes con tu equipo, con tu gente, pero nunca preparo nada, es lo que me salga”.

Por otro lado, Diego Lainez, indicó que llegar a Tigres fue la mejor decisión que tomó para su carrera.

“Yo estoy feliz en Tigres. La decisión que tuvo de venir acá fue la correcta. Me siento bien. Hoy en día son tres títulos en este año y vamos a ir por un cuarto. Estoy feliz de estar en Tigres y tomé la decisión correcta”.

Finalmente, el examericanista manifestó su agradecimiento al Club América por verlo formado, de l misma forma a Tigres por confiar en él.

“Siempre lo he dicho soy una persona muy agradecida. Estoy agradecido con el América por mi formación. Ahora con Tigres estoy muy feliz, me he enamorado de este equipo, de la ciudad y muy contento de estar aquí”.