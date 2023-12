Edson Álvarez es el autor del gol que abrió el camino al América en la Final del Apertura 2018 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, donde las Águilas bordaron su estrella 13, la última que han levantado en Liga.

No obstante, los azulcremas buscan la anhelada 14, pero primero deberán superar en la Gran Final a Tigres, en un duelo que ya se ha convertido en un clásico en instancias finales en el futbol mexicano.

Lee también Chivas: Fernando Gago se perfila para tomar el lugar de Veljko Paunovic

¿Edson Álvarez verá la Final del América?

Pese a la distancia y la zona horaria, Edson Álvarez no se olvida del equipo que lo vio formase como futbolista profesional, ya que aseguró que iba a hacer un esfuerzo por desvelarse para ver el juego de Ida de la Final entre Tigres y América.

“Yo creo que sí (verá la Final), después de un partido me cuesta dormir por la adrenalina y todo eso, yo creo que haré el esfuerzo para no quedarme dormido porque creo que es a las 3:00 am de acá (Londres). La mejor de las suertes”, comentó el Machín a TUDN.

Gran día para Edson Álvarez, aquí el gol del mexicano con el West Ham en Europa League.



También brilló con una asistencia y de esta forma se apoderaron de la cima en el grupo A.⚽️



Enorme !!! 👏🏻

pic.twitter.com/Tosu35OzXq — Antonio de Valdés (@adevaldes) December 14, 2023

¿Qué sintió tras anotar en la Europa League?

Por otra parte, el mediocampista mexicano se dijo contento luego de que marcara su primer gol con el West Ham, con el plus de que éste llegó en la Europa League, donde el cuadro inglés se impuso al Friburgo 2-0.

“Anotar tu primer gol en el club es algo especial y la verdad que hice referencia a los Martillos, porque la gente se lo merece, viene y nos apoya cada partido. Es cuestión de adaptación, vine a llenar un espacio bastante grande, creo que he estado a la medida, pero quiero más porque me conozco como jugador y persona, tengo mucha ambición y esperemos sea el inicio de algo grande”, finalizó.