Javier Aguirre tendrá su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana y su debut está a la vuelta de la esquina, siendo el amistoso ante Nueva Zelanda del próximo sábado en Estados Unidos el que marcará el inicio del proceso rumbo al Mundial de 2026.

Hace unos días, el Vasco dio a conocer su lista de convocados, sorprendiendo con varios llamados y ausencias. Una de las que más llamó la atención fue la de Edson Álvarez, quien luego de la salida de Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, tomó la batuta del líder del tricolor.

¿Qué dijo Edson Álvarez de Javier Aguirre y Rafa Márquez?

Edson Álvarez se lesionó en el primer partido de la Selección Mexicana de la Copa América, motivo por el que no pudo tener actividad por varias semanas. Fue hasta el partido de la Jornada 2 de la Premier League ante el Crystal Palace que recibió sus primeros minutos.

Ese fue el principal motivo por el que Javier Aguirre decidió prescindir del Machín para los partidos ante Nueva Zelanda y Canadá de la siguiente semana. Y pese a que no estará con el Tri, Edson aseguró que está muy motivado de lo que se viene para el combinado nacional.

Álvarez aseguró que le ilusiona volver a trabajar junto a Rafa Márquez, con quien tuvo la oportunidad de jugar el Mundial de Rusia 2018. Con el Vasco Aguirre nunca ha trabajado, pero sabe que su trayectoria lo avala como la mejor opción para estar al frente de la Selección Mexicana.

“Muy contento, feliz por tenerlos. Como siempre lo he dicho, Rafa es una persona que admiro mucho, no tengo el placer de conocer a Javier, pero por lo que he visto tiene una buena trayectoria y bueno, contento nada más”, comentó el jugador del West Ham.

¿Cómo fue cubrir a Haaland?

El Manchester City goleó 3-1 al West Ham, con un triplete de Erling Haaland. Edson Álvarez tuvo la difícil tarea de cubrir al delantero noruego, por lo que compartió lo difícil tarea que es intentar frenar a uno de los delantero más letales del mundo.

“Al final de cuentas soy profesional en mi trabajo y bueno, ahora me tocó esa tarea, te digo, hay que hay que estar concentrado en todo momento, no puedes perder un segundo la concentración y como te repito siempre es bueno competir contra este tipo de jugadores”, dijo a TNT Sports.