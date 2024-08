Los rojinegros del Atlas regresan a la actividad en la Liga MX, el sábado 24 de agosto reciban a los Pumas de la UNAM en la cancha del Monumental Estadio Jalisco.

¿Qué dijo el Mundo Aguirre?

Atlas regresó de la Leagues Cup, después de hacer una presentación pasable, en donde fueron eliminados por un club grande como lo es el América. Los zorros fueron el primer equipo de la Liga MX en ganar en la Leagues Cup y lograron llegar hasta la etapa de octavos de final, en donde fueron derrotados 2-1 por el América.

El arranque de torneo es hasta el momento muy productivo para los rojinegros, puesto que, hasta antes del parón por la Leagues Cup, el club se mantiene como invicto en el Apertura 2024. Eduardo Aguirre opinó acerca de la reanudación de la Liga MX “Esperemos retomar esa buena racha que estamos teniendo en liga con victorias y que, mejor haciéndolo, sacando los 3 puntos ante Pumas”.

Aguirre también recalcó la importancia que es enfrentar a un rival como Pumas “El inicio que tuvo es un gran equipo… siento que será un buen rival para medir el lugar en el que estamos”.

El delantero no dejó escapar la oportunidad y mandó un dardo para Javier Aguirre y su cuerpo técnico, mencionando que como futbolista el sueño que se tiene es participar en la selección, “Que bonito que se juegue un partido aquí en Jalisco y te motiva también a querer estar ahí… con trabajo y perseverancia se va a poder llegar ahí. Me gustaría estar ahora que el “vasco” va empezando, con el Jimmy no se me dio ir, pero lo que está en frente es con Javier Aguirre” expresó Eduardo Aguirre.

