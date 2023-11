Ricardo La Volpe es uno de los entrenadores con mayor recorrido y experiencia en el futbol mexicano profesional. El argentino llegó a México como jugador en 1979 para jugar con el Atlante, posteriormente se convirtió en entrenador, en 1983, tomando el timón de los Halcones de Oaxtepec.

Después de ser dirigente de Atlante, Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca y Selección Mexicana, La Volpe tomó las riendas de los Rayados de Monterrey para el 2008, donde llevó al equipo a Semifinales en su primer torneo; sin embargo, su etapa en la sultana del norte no fue como esperaba y terminó saliendo el 8 de enero de 2009.

¿Exjugadores de Rayados traicionaron a La Volpe?

En ese equipo que dirigió La Volpe, se encontraba un joven jugador que prometía mucho con Rayados, William Paredes. Este jugador, casi 15 años después, aceptó que el vestuario del Monterrey se le había volteado al técnico argentino, buscando su destitución.

Paredes relató en un podcast donde participaron exjugadores de Rayados como Aldo De Nigris, Severo Meza, Luis Miguel Salvador o Juan de Dios Ibarra, que luego de anotar un empate ante Atlas, el vestuario le recriminó por haber marcado.

"Algunos me felicitaron y me dijeron, '¿Pero qué hiciste?'. Yo no entendía porque era novato, quería demostrar. Sin embargo, el grupo se sentía muy tenso. A la vez ya no querían que estuviera el profe", expresó Paredes.