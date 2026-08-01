La vuelta de los Potros de Hierro no pasó desapercibida para quienes construyeron parte de la historia del club.

Uno de ellos es Daniel Arriola, canterano azulgrana y campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf en la temporada 2008-09, quien celebró el regreso de la institución a la élite del futbol mexicano, al considerar que se tomaron las decisiones necesarias para devolver al Atlante al sitio que por historia y afición le corresponde.

El exdefensor reconoció que las formas utilizadas para concretar el retorno del equipo pueden generar opiniones, pero destacó que el resultado final representa una alegría para miles de seguidores que nunca abandonaron al club durante su estancia en la categoría de ascenso. Para Arriola, la presencia del Atlante nuevamente en la Liga MX fortalece al campeonato y recupera a una de sus franquicias más emblemáticas.

"Las formas, las conocemos, pero al final cada quien busca su proyecto y la manera de llegar. Ellos hicieron lo que tenían que hacer; ahora están ahí y toca disfrutar. Creo que los más beneficiados son los aficionados, porque anhelaban tener a su equipo de nuevo en Primera División. Hoy lo tienen y, la verdad, ver al Atlante en Primera División siempre va a vestir, ¿no?", mencionó.

Arriola, quien tras su carrera se encuentra como directivo en la Liga Premier, agregó que no extraña el estar en la cancha, y que ahora espera desde su posición ayudar a más jóvenes a cumplir sus sueños en el máximo circuito.

"Después de una carrera de más de 15 años extrañas el futbol, pero ahora estando cerca busco seguir sumando para impulsar jóvenes", finalizó.