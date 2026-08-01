La Jornada 3 del Apertura 2026 ofrece un duelo con sabor a historia. Cruz Azul recibe este sábado al Atlante en el Estadio Banorte, en un enfrentamiento entre dos de los clubes con mayor tradición del futbol mexicano, que además llegan con objetivos muy distintos en el arranque del torneo.

La Máquina vive un gran momento. El equipo celeste suma dos victorias en sus primeros dos encuentros del campeonato, marcha en la parte alta de la clasificación con seis puntos y viene de conquistar el Campeón de Campeones tras imponerse a Toluca, por lo que buscará un nuevo triunfo para pelear por el liderato del Apertura 2026.

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Del otro lado estará un Atlante que apenas ha conseguido un punto en sus dos primeros compromisos y necesita dar un golpe de autoridad para comenzar a escalar posiciones en la tabla.

Los Potros intentarán sorprender a uno de los favoritos al título y romper los pronósticos en la capital del país.

Atlante en su regreso a la Primera División del futbol mexicano, durante el Apertura 2026 - Foto: Imago7

¿Cuándo es el Cruz Azul vs Atlante?

Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Banorte, Ciudad de México

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