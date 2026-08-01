Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 3 del Apertura 2026; HOY, sábado 1 de agosto

Este sábado continúa la actividad de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 en la Liga MX y habrá cuatro atractivos partidos, de los cuales dos serán transmitidos por televisión abierta.

A continuación, hacemos un repaso por todos los encuentros y los canales dónde ver cada uno.

Los primeros en abrir el telón serán los Gallos Blancos, que reciben a Tigres en La Corregidora. Querétaro quiere reafirmar su buen momento después del triunfo agónico en Pachuca, y los universitarios, en su primer partido sin Guido Pizarro como entrenador, van a buscar su primera victoria del campeonato.

Más tarde, habrá dos partidos al mismo tiempo. Mientras Atlas -en el debut de Hernán Crespo como entrenador rojinegro- recibe al Monterrey en el estadio Jalisco, el León enfrentará al Pachuca.

Finalmente, en un clásico duelo del futbol mexicano, Cruz Azul y Atlante se enfrentarán en el estadio Banorte. Para fortuna de los aficionados cementeros y de los Potros, el partido será transmitido por televisión abierta.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 3 de la Liga MX este sábado 1 de agosto?

Querétaro vs Tigres

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX One

Atlas vs Rayados

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

León vs Pachuca

Hora: 19:06 horas

Transmisión: FOX One

Cruz Azul vs Atlante

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

*Horarios en tiempo del centro de México.