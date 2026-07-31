Luego de una temporada marcada por la intensidad, la entrega y la búsqueda constante de los objetivos deportivos, la Liga Premier celebró su tradicional ceremonia de premiación para reconocer a los protagonistas que dejaron huella a lo largo de la campaña.

La gala reunió a jugadores, entrenadores, directivos y representantes de los clubes más destacados del certamen en una noche dedicada a presumir el talento y el esfuerzo dentro de la categoría.

A lo largo del torneo, decenas de futbolistas se convirtieron en referentes de sus equipos gracias a su regularidad y capacidad para marcar diferencia en los momentos decisivos.

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Sus actuaciones fueron fundamentales para construir una temporada competitiva, llena de emociones y con un alto nivel de exigencia, características que volvieron a distinguir a la Liga Premier.

Los clubes galardonados fueron premiados no solo por sus resultados deportivos, sino también por el compromiso mostrado dentro y fuera de la cancha. El desarrollo de jóvenes talentos, la identidad institucional y el crecimiento de sus proyectos fueron aspectos que también tuvieron un papel relevante en una temporada que dejó grandes historias para recordar.

Entre aplausos, fotografías y encuentros entre los protagonistas del torneo, la entrega de premios se convirtió en una celebración del futbol y de todos los que forman parte de la categoría. La emoción de los reconocidos reflejó el valor que tiene cada distinción después de meses de trabajo, sacrificio y dedicación.

"Ha sido un gran evento que reconoce la temporada. Luego de la presentación y la reunión de mañana estamos listos para la temporada 2026-2027. Vamos por una temporada de más éxitos", mencionó José Vázquez, presidente de la Liga Premier.

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LOS PREMIOS MÁS IMPORTANTES DE LA NOCHE

Mejor árbitro - Maximiliano Arias Guzmán

Torneo de Penales - Petroleros de Poza Rica (71 penales marcados)

Clubes más disciplinados de la Sería A y B (Caja Oblatos y Reboceros de la Piedad)

Mejor defensiva -Racing de Veracruz y Futbol Club Racing

Mejor Ofensivas Serie A y B - Artesanos Metepec y Alacranes de Durango

Técnicos campeones - Ángel Gustavo Contreras (Metepec), Luis Fernando Soto (Celaya) Alfredo García (Venados)

Campeones de goleo - Sergio Daniel Vásquez 15 (Artesanos) y Francisco Javier Castañeda 27 (Venados)

Clubes Campeones - Artesanos Metepec, Toros de Celaya, Club Deportiva Venados