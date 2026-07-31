A pesar de la inmensa superioridad que ejercieron desde el primer minuto, las Chivas no fueron capaces de reflejarla en el marcador y se quedaron con las ganas de sumar su segunda victoria en el Apertura 2026.

El Rebaño empató (1-1) con el Puebla en el estadio Cuauhtémoc, gracias a que Roberto Alvarado está enchufado y volvió a aparecer en el momento más oportuno.

Como en la mayoría de sus partidos, el equipo de Gabriel Milito se adueñó del balón, llevó el ritmo y fue el que más peligro generó en la portería rival.

De principio a fin fue el protagonista, pero le costó muchísimo trabajo reflejar su superioridad en el marcador.

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¡Gol del Puebla!



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El dominio del Rebaño era abrumador y, por instantes, fue desesperante para sus jugadores no aprovechar cada una de las acciones que creaban.

Entre las atajadas de Ricardo Gutiérrez, quien evitó la caída de su marco en más de una ocasión, y el milagroso poste de su portería, la Franja sobrevivía a los embates rojiblancos.

Cuando el asedio era demasiado, el Puebla se encontró con una jugada fortuita y no la desaprovechó.

Daniel Aguirre regaló el esférico en el centro del terreno de juego y la Franja contragolpeó.

El error del zaguero se combinó con un balón "escupido" de Raúl Rangel y una floja marcación de la defensa.

Eduardo Mustre apareció en el lugar indicado para capitalizar la jugada (26') y llenar de ilusión a la afición poblana.

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La victoria hubiera sido demasiado premio para un equipo que no había hecho lo necesario para quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, todo parecía indicar que así sería. Hasta que apareció Roberto Alvarado con un toque de genialidad y viveza.

¡Apareció el Piojo!



Roberto Álvarado iguala el marcadro al 63' con un golazo. #MásAcciónMásDiversión #PueblaChivas@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/8CveT6W0A4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 1, 2026

El Piojo cobró rápido un tiro de esquina, mientras la zaga camotera todavía se estaba acomodando, y con una finta dejó en el camino a un rival y metió un perfecto zurdazo para vencer (63') al portero que parecía invencible.

De nueva cuenta, el habilidoso extremo mexicano salió al rescate de las Chivas, pero esta vez sólo sirvió para darle un punto.

Empate con sabor a derrota para el Rebaño de Gabriel Milito que todavía no termina por arrancar en el torneo. La falta de contundencia es su principal enemigo en estas primeras jornadas y la pausa, por la Leagues Cup, podría ser de ayuda.