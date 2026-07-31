Todo está listo para que el balón ruede en La Frontera, con el partido entre el FC Juárez y los Pumas.

Los Bravos le hacen los honores a los Felinos en el estadio Olímpico Benito Juárez, con el objetivo de sumar su primeros puntos en el Apertura 2026.

En duelo correspondiente a la Jornada 3 del naciente torneo de la Liga MX, la escuadra fronteriza recibe a la capitalina este viernes 31 de julio.

El equipo de Pedro Caixinha llega a este compromiso con dos derrotas en las primeras fechas del certamen.

En su primer juego perdió (0-1) con el Puebla en su propia casa; en el segundo, cayó con las Chivas en el Akron.

Por tal motivo, el FC Juárez necesita urgentemente ganar para salir del fondo de la tabla y subir algunas posiciones.

Por su parte, los Pumas de Esteban Solari cuentan con tres puntos, producto de un triunfo.

En su presentación en el Apertura 2026, la escuadra universitaria perdió (0-3) con el Pachuca, pero después corrigió el rumbo al derrotar (1-2) al Toluca en el estadio Nemesio Diez.

Para confirmar que dicha victoria no fue un espejismo y para que el proyecto de Esteban Solari comience a consolidarse, los Felinos buscan salir con el puño en alto de La Frontera.

Cabe resaltar que de las ocho visitas de los Pumas al FC Juárez, en duelos de Liga MX, solamente en dos ocasiones se ha podido quedar con la victoria, con saldo de derrotas y dos empates.

Es decir, para el equipo auriazul es bastante complicado visitar a los Bravos en su casa.

Aunque, la última vez que se vieron las caras fue en el Olímpico Universitario y el conjunto universitario se quedó con el triungo (4-2).

El partido comenzará en punto de las 21:00 horas y la transmisión estará a cargo de Azteca 7, FOX y FOX One.

Cabe recordar que este será el último partido para ambos clubes antes de que inicien su participación en la Leagues Cup.

FC Juárez vs Pumas MINUTO A MINUTO