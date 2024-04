El momento que actualmente vive el Club América es tan dulce como la miel. En diciembre pasado se coronaron campeones de Liga MX, y el nivel no ha disminuido, actualmente son líderes del Clausura 2024, apuntando al bicampeonato; y en Copa de Campeones de la Concacaf tienen un pie y medio en Semifinales, luego de derrotar al Revolution por 0-4. Sin embargo, para David Faitelson esto no es suficiente.

Faitelson ha publicado un video mostrándose muy crítico con el conjunto de Coapa, aceptando que viven un gran momento deportivo, pero que pueden exagerar con las sensaciones que transmite, por lo que ha asegurado que el conjunto azulcrema ni es invencible, ni está para jugar en los mejores torneos del mundo.

¿Qué dijo Faitelson del momento que vive América?

El periodista de TUDN habló fuerte de los aficionados de América, asegurando que se tiende a sobrevalorar lo que está realizando el equipo.

"Con todo respeto, pero no exageren. El América no está ni para jugar la Libertadores, ni para jugar la Champions, no es un equipo invencible, no ha ganado el campeonato. Fue a la cancha del New England Revolution, quizá uno de los peores de la MLS, y le metió un 4-0 contundente.

Estoy de acuerdo que el americanismo está contento con su equipo, por la forma en la que juega; con su entrenador, con su directiva, con el dueño que está metido las 24 horas con mucha pasión, pero de ahí a decir que está fuera de liga, ¿fuera de cuál liga? ¿Dónde lo quieren poner al América? La próxima semana a jugar del que gane del Manchester City-Real Madrid.

América tiene una mecha muy corta, emocional y pasional, y las cosas se disparan. Hoy están en las nubes, pero mucho cuidado, porque la caída desde las nubes es prolongada y peligrosa", expresó Faitelson.