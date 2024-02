Este domingo la ilusión de recibir una nueva Copa del Mundo de la FIFA en México incrementó el nivel de su flama, tras anunciarse que el país tendrá el partido inaugural del Mundial de 2026 en el Estadio Azteca.

Además de esto, se anunció que la Selección Mexicana disputará sus tres encuentros mundialistas en territorio nacional, dos de ellos serán en el Coloso de Santa Úrsula y otro más en el Estadio Akron de Guadalajara. Sin embargo, David Faitelson no vaticina un buen torneo para el Tri.

Lee también Osmar Olvera, campeón del mundo, tunde con todo a Ana Guevara: 'Me hace falta la beca desde hace un año'

¿Qué dijo Faitelson de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Primero, el periodista de TUDN redactó un tweet en el que asegura que "Ni con el estadio, ni con el aficionado, ni con el clima o la altitud. En un Mundial se trasciende con futbol y con futbolistas. Hoy, lastimosamente, México no los tiene".

Sin embargo, la cosa no paró ahí, ya que ahondando más en el tema, Faitelson grabó dos videos donde aseguró que "El formato le permitiría a la Selección Mexicana de futbol hasta la ronda de octavos en casa. No tenemos el futbol para trascender en ese nivel. Por más que el Mundial sea en casa, por más que tengamos el apoyo del aficionado. No tenemos futbol para soñar en trascender en una tercera Copa del Mundo que tendremos en casa".

Además, puntualizó: "Hoy parece que México está dispuesto a desperdiciar, por tercera ocasión, ser sede de un Mundial. ¡Qué pena!".