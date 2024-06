Es bien sabido que André-Pierrre Gignac es el líder principal de los Tigres, ya que además de ser una leyenda del club, el francés siempre ha puesto por delante su carácter, ya sea con los rivales o sus compañeros.

No obstante, en más de una ocasión, se ha visto que Diego Lainez es de los pocos jugadores que le suele contestar dentro del terreno de juego, lo que ha llevado a especular sobre una mala relación en entre ambos.

¿Gignac y Lainez tiene una mala relación?

Hace unos días TV Azteca presentó con bombo y platillo a Tigres, ya que a partir del siguiente torneo tendrán sus derechos de transmisión. Varios jugadores del club estuvieron en diversos programas de la televisora del Ajusco.

Uno al que no pudieron faltar es ‘En Caliente’, donde André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Juan Pablo Vigón y Diego Lainez tuvieron una charla con Christian Martinoli y Luis García.

Durante la charla tocaron el tema de cómo es el vestidor del equipo de la ‘U’, señalando que es muy sano. Fue entonces que Gignac resaltó el carácter del ‘Factor’, a quien le costó a su llegada, pero ya después hasta le grita y contesta.

“Estoy muy orgulloso de él (Lainez), porque cuando llegó le costó un poco y ahora cuando lo veo, con su intensidad, su mano a mano, creo que ya lo está disfrutando, él también ha sido campeón.

“En un año, con su intensidad, con el carácter que demostró, porque hasta a mí me grita también, me contesta… Yo creo que la primera vez se fue muy temprano, no estaba terminado, pero se está terminando con nosotros”, comentó Gignac.