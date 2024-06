Con una sonrisa nerviosa, una mirada que ilusiona, pero con un entusiasmo retador, fue presentado en La Noria, Giorgos Giakoumakis, el flamante refuerzo de Cruz Azul para la próxima temporada.

El griego, de 27 años, quien ha tenido un paso brillante en equipos como VVV-Venlo, Celtic, AEK Athenas y Atlanta United, se volvió una pieza invaluable de sus equipos y ahora pretende hacerlo en La Máquina.

Lee también Kylian Mbappé salió con un duro golpe en la nariz en la victoria de Francia ante Austria

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Giorgos como jugador del Cruz Azul?

Ser líder y goleador está en su ADN y ya quiere demostrarlo en la cancha: “Es mi trabajo, es mi responsabilidad me gusta la responsabilidad, para eso me han elegido y para eso me contrataron”

Ser el primer griego en el futbol azteca fue su meta y en cuanto supo del interés del Cruz Azul se mostró ilusionado y motivado por un nuevo reto en su carrera deportiva.

GIORGOS GIAKOUMAKIS: Un delantero letal.



Así juega el nuevo goleador de La Máquina 🔥🇬🇷 pic.twitter.com/WzuQeA8MiL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 16, 2024

“Quería romper el récord de ser el primer griego en el fútbol mexicano, por alguna razón no estaba abierto el marcado para jugadores griegos, pero espero que sean el primero de muchos que vengan a la Liga MX”.

Y agregó:” Estaba muy emocionado, quería que las cosas sucedieran, Cruz Azul me enseñó cuánto me querían y eso fue crucial para tomar una decisión".

El camiseta 11 de La Máquina, manifestó que no dudó en elegir a los Cementeros y una vez que conoció el proyecto de Martín Anselmi aceptó.

“El año pasado enfrenté a Cruz Azul con Atlanta en la Leagues Cup, desde entonces Cruz Azul mostró interés en mí y empecé a seguir todos sus juegos, los de Cuartos de Final, Semifinales, la Final. No dudé en venir acá”.

“El primer contacto que tuve fue con mi agente y una vez hablando, no tuve que convencerme, ’dije sí, está bien, que suceda’. Tuve una plática con Anselmi, mi agente y gente de la institución, de esa plática que duró como media hora, no tuvieron que convencerme, me hablaron del plan. Vi como estaba el armado de Anselmi y me gustó, estoy emocionado”.

La Liga MX por encima de la MLS

Sin meterse mucho en polémicas, el Giakoumakis manifestó que el fútbol mexicano es superior al estadounidense y eso lo vio reflejado en el torneo de la Leagues Cup.

“Pienso que el nivel de aquí es más alto.

Tal vez la Liga MX es mejor que la MLS, pero esperaré para dar ese veredicto. Siento que Cruz Azul está en un escalón más arriba, me gusta mucho jugar para este tipo de equipos. Siempre me gusta pelear trofeos, tengo muchas expectativas y son altas”.