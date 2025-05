El Pachuca vs América en el estadio Hidalgo tuvo una acción polémica en el primer tiempo. Un choque entre el portero Carlos Moreno y el delantero del América Henry Martín.

Lee también Resultado: América dominó pero no marcó un solo tanto. Triste empate a ceros en el Hidalgo

El silbante Jesús López sancionó la jugada con una tarjeta roja para el guardameta de los Tuzos, pero tras ser llamado al VAR echó para atrás su decisión por un fuera de juego del conjunto azulcrema, previo al encontronazo.

Esta acción molestó al técnico de las Águilas, André Jardine, quien manifestó en conferencia de prensa que para él era una expulsión inobjetable para el arquero mexicano.

“A mí me parece roja clara y esto molesta un poco en un partido decisivo como este. Pero bien, no soy especialista en esto, quiero darme un día para analizar, para pensar y no equivocarme en mi opinión. Pero si me preguntas ahora, que aún estoy caliente, para mí era bastante claro que era roja y no entiendo mucho por qué volvieron atrás en su decisión”, fue la declaración del estratega brasileño.

Las declaraciones del timonel azulcrema causaron eco minutos después en la conferencia de prensa del uruguayo Guillermo Almada, quien dejó un mensaje para Jardine.

¿Qué fue lo que dijo Guillermo Almada?

“Ya vi el video y fue offside. Acabé de mirarla hace 5 minutos y estaba adelantado. Pero bueno, son decisiones que toman… el América no se puede quejar del arbitraje, ¡por favor!”, lanzó contundente el estratega del Pachuca.

¿Cuándo se jugará el América vs Pachuca?

La Vuelta de los Cuartos de Final entre América y Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes, se efectuará el día sábado 10 de mayo a las 21:00 horas. La llave sigue sin goles, luego de la igualada en el estadio Hidalgo.