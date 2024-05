Guillermo Almada tiene un equipo plagado de jóvenes. Su Pachuca se encuentra en una encrucijada porque, en tres días, se juega la vida en dos torneos; sin embargo, ya superó la primera prueba: eliminar al América de la Concacaf Champions Cup.

Ahora, deberá enfrentar a los Pumas en el Play-In de la Liga MX, pero mientras llega este compromiso en el estadio Hidalgo, se dio el tiempo de felicitar públicamente a su equipo “por la entrega y disposición”.

“América dignifica mucho nuestro triunfo por lo que es la institución, la categoría de sus jugadores, fue el partido más difícil que me ha tocado en este torneo… Muy satisfecho por lo que se hizo, fue complicado el partido, tanto este como el anterior, insisto, la personalidad de los chicos, de los mayores, de los jóvenes, fue importantísimo para superar la eliminatoria ante América”, explicó el uruguayo.

Salomón Rondón riendo en victoria ante América y jugadores azulcremas lamentando la eliminación / FOTOS: Imago7

El jueves reciben a los Pumas en la disputa por un boleto a la Liguilla del futbol mexicano y Almada enfatizó que “no buscan hacerse las víctimas”, pero sí destacó su malestar contra la Liga MX.

“No, no queremos ponernos en plan de víctimas, no lo somos, sólo reclamamos algo justo, no es normal poner un partido tan importante en 48 horas, aparte de jugar, tenemos datos de los jugadores, de su recuperación, el futbolista no se recupera en 48 horas”, comenzó el reclamó de Almada.

“Eso es agredir el físico, precisa una recuperación lógica, el tiempo no da, no lo inventamos nosotros, lo dice la ciencia, no somos víctimas, sólo reclamamos algo a una liga tan importante como la mexicana”, concluyó el timonel albiazul.