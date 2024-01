Pumas logró quedarse con los tres puntos en casa al vencer (3-1) a Pachuca, el técnico auriazul Gustavo Lema se mostró autocrítico con lo que mostró su equipo.

"Fueron dos partidos, el primer tiempo lo manejamos, esto es de goles y en el segundo tiempo supimos sufrir, pero pegamos en el momento justo", expresó Lema al terminar del partido.

Leer también Pumas vence a Pachuca con una gran actuación de Eduardo Salvio

Incluso comparó la actuación de Pumas con lo mostrado ante Atlético de San Luis, "el partido pasado tuvimos el doble de situaciones y hoy la mitad de las situaciones las convertimos".

Desde el análisis del técnico de los Felinos la cara que mostraron sus jugadores para la parte complementaria se debió a que "arrancamos perdiendo muchas pelotas, Pachuca juega directo y ahí tuvieron situaciones de gol, se generó una dinámica que no me gustó y tiene que ver con el plan de juego que no seguimos".

Lema le dio mérito al portero Julio González que en tres jugadas fue clave para evitar el gol del rival.

"Anda bárbaro, es un arquero de nivel de Selección, ahora es mejor cada vez que se le solicita", afirmó el estratega.

Respecto a perder un elemento en el ataque como Rogelio Funes Mori, Lema reconoció que sí afecta en su esquema.

"Hoy las circunstancias hacen que (el equipo) esté reducido, uno no tiene previsto una lesión que lleve un tiempo considerable y estamos en tiempo de hacer un ajuste", aseveró el técnico argentino.

Leer también VIDEO: Eduardo Salvio anota de tiro libre con la colaboración del portero rival