Hace siete años, antes del viaje de la Selección Mexicana a Rusia para disputar el Mundial de 2018, distintos integrantes del Tri protagonizaron una polémica fiesta en la que se filtraron fotos de mujeres asistiendo a dicha fiesta. Desde entonces hay más rumores que certezas sobre lo que pasó realmente esa noche y Héctor Herrera, uno de los presentes, reveló detalles con Adela Micha sobre lo que sucedió.

Referentes de aquella Selección como Guillermo Ochoa, Giovani Dos Santos, Jesús "Tecatito" Corona y el propio Héctor Herrera fueron los protagonistas de esa fiesta y este último incluso abandonó la concentración para tratar un tema familiar.

"¿Tú fuiste parte de una fiesta en la que trajeron mujeres, no?" cuestionó Adela, a lo que Herrera respondió: "Sí, pero fue una fiesta normal. Común y corriente. Había amigas y tal".

La famosa periodista le preguntó si las fiestas no son el factor que afectan al desempeño histórico del futbolista mexicano, y el jugador del Toluca confesó que sí, pero no sucederá "si tú eres mucho más profesional, toda la semana comes bien, duermes ocho horas".

Sin embargo, reconoció que "es difícil decirle que no a las fiestas".

