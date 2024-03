Henry Martín tiene todos los reflectores encima, aunque en esta ocasión no se debe a sus goles o actuaciones con el América. El delantero no ha cerrado su renovación de contrato con las Águilas, debido a que la propuesta del club no es la que él desearía.

Se sabe que otros equipos están pendientes de su situación contractual, por lo que se le han acercado con mejores ofertas. El LA Galaxy es uno de ellos, club que desea hacerlo su jugador franquicia luego de la salida de Chicharito Hernández. Monterrey es otra de las opciones de La Bomba.

¿Henry Martín no tiene buena relación con Chicote Calderón?

Hace unos meses, en el futbol mexicano se dio una transferencia de las llamadas ‘prohibidas’. Tras quedar libre de Chivas, Cristian ‘Chicote’ Calderón fue contratado por el América, acérrimo rival de los tapatíos.

Y la noticia no le vino bien a Henry Martín, capitán y goleador azulcrema, quien confesó que no le caía bien en el pasado el exjugador del Guadalajara, sobre todo por los Chicotazos de 2021 que les costaron una eliminación de la Liguilla.

"Yo no tenía ni el gusto de conocerlo, más personal, más que de a rival, y yo lo odiaba de rival, decía: 'este hijo de su madre' cuando los chicotazos y eso, me caía mal dentro de la cancha, pero ahora que lo tienes aquí de verdad es un gran tipo, es un tipo trabajador, es un tipo honesto que hace grupo, ve por el bien del equipo cuando juega y se la notan esas ganas de revertir la situación".

¿Ya se ganó a la afición?

La Bomba reconoció que no ha sido sencillo para el Chicote Calderón jugar en el América, debido a que al principio toda la afición lo abucheaba. No obstante, con el paso de los partidos los ha cambiado por aplausos.

"Es normal, los primeros partidos cuando llegó aquí lo abucheaban, ahorita ya no lo están abucheando, se ha ganado un respeto también de la afición por los partidos que ha dado, por la entrega que muestra, por las ganas, por todo, es un gran chico".