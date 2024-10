Álvaro Fidalgo se convirtió en el héroe del América, debido a que al minuto 89, rompió el empate ante Monterrey, luego de un tremendo oso de Esteban Andrada. Esos tres puntos son muy valiosos para las Águilas, que se aferran a meterse por lo menos al Play In.

Del lado de Rayados, una vez más llovieron infinidad de críticas para el portero argentino, quien prácticamente metió un autogol, con el cual regresaron de la Ciudad de México con las manos vacías.

¿Por qué Henry Martín se burló de Esteban Andrada?

Los minutos finales del partido entre América y Monterrey se vivieron con mucha intensidad, debido a que ambos equipos buscaban quedarse las tres unidades. Al final, fueron las Águilas quienes se quedaron la victoria.

La frustración era evidente en los rostros de los jugadores regios, quienes no pudieron aguantar y vieron caer su portería, luego de que la fortuna acompañó al Maguito Fidalgo, ya que su remate no hubiera entrado a la meta de no ser por Andrada.

Sin embargo, recién salió a la luz un video en el que se ve que uno de los futbolistas más emocionados de los azulcremas fue Henry Martín, quien cuando vio entrar el balón al marco albiazul, de inmediato se fue a burlar del argentino.

@HenryMartinM burlándose de andrada jajajajajajajajajaajajaja



Que puta joya de video pic.twitter.com/0tOIOYVECB — Ante Haz (@HazFabio) October 28, 2024

En las imágenes se puede observar que mientras Esteban Andrada no podía creer que le dio el triunfo a las Águilas con su error, Henry llegó directo a él y en su cara le empieza a festejar el gol. De momento no se sabe si previamente en el partido habían tenido algún roce.

Pese a que el capitán azulcrema claramente provocó al guardameta de Rayados, éste en ningún momento le hace caso, debido a que estaba lamentándose la pifia que lo hizo acreedor a muchas críticas y a que su equipo perdiera el juego.

Esta no es la primera ocasión que Andrada comete un error que se ve reflejado en el marcador, por lo que se ha llegado a rumorar que desde la Sultana del Norte estarían planeando contratar a un nuevo portero.