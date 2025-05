Además de ser el único árbitro que ha dirigido la inauguración y final de una Copa del Mundo, Alemania 2006, el argentino Horacio Elizondo pasó a la historia por haber expulsado al francés Zinedine Zidane en el juego por el título de dicha Copa del Mundo.

Corría el minuto 5 del segundo tiempo extra de la final entre Francia e Italia, cuando se dio el famoso cabezazo del “10” francés sobre el defensa Marco Materazzi.

Y Elizondo recuerda ese incidente de la siguiente forma: “Yo estaba siguiendo el juego, seguía la pelota. Cuando veo a Materazzi en el césped, pensé que estaba fingiendo algo, un golpe, una zancadilla”, menciona el exsilbante en una entrevista a un diario en su país.

La acción se ha visto en un sinfín de ocasiones en repeticiones. Zidane se alejaba de la zona defensiva cuando pasó junto a Materazzi, quien le dijo algo, por mucho tiempo se ignoró qué había sido, al paso de los años se supo que fue algo en referencia a la hermana del galo.

Elizondo, por un momento, no sabía cómo actuar, hasta que la voz de Luis Medina Cantalejo, silbante español quien actuaba como cuarto árbitro, le abrió el panorama al hablarle por los audífonos: “Horacio, Horacio, yo lo he visto. Ha sido un cabezazo muy violento de Zidane a Materazzi, justo en el pecho”.

El central le pidió al español que le diera más detalles, pero este sólo le contestó: “Coño, cuando lo vea en el video del hotel no lo va a poder creer”. Esa frase fue suficiente para tomar la decisión: Expulsión.

El argentino se dirigió a la banda, habló algo con uno de sus banderas, “sólo le dije que faltaban diez minutos, fue para sustentar mi decisión, que ya estaba tomada” y regresó a la cancha para mostrarle la tarjeta roja a Zidane, quien estaba junto a Gennaro Gattuso en esos momentos… El francés lo tomó del hombro y no reclamó: “Me dijo: ‘está bien, está bien’ Sólo me preguntó… ´viste lo que pasó antes’. Le contesté: ‘No, qué pasó’. No me dijo nada y se fue de la cancha”.